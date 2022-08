Een van de zes ontkoppelde reactoren in Zaporizja weer verbonden met stroomnet Oekraïne

Een van de zes reactoren in de kerncentrale in Zaporizja die gisteren werden losgekoppeld van het Oekraïense stroomnet, is weer verbonden aan het netwerk, meldt persbureau Reuters. Eerder liet het persbureau op basis van het Oekraïense staatskernbedrijf Energoatom al weten dat er geen problemen waren met de machines en veiligheidssystemen in de centrale.

Gisteren ontstond er brand in de buurt van de kerncentrale, waarop de reactoren uit veiligheidsoverwegingen werden ontkoppeld. Het gebied is de afgelopen weken herhaaldelijk getroffen door beschietingen. Oekraïne en Rusland gaven telkens elkaar de schuld van de aanvallen. Dat is ook nu het geval: Zelensky en Russische functionarissen wezen met de vinger naar elkaar.

De centrale wordt bemand door Oekraïens personeel, maar wordt sinds maart bezet door Rusland.

'Nucleaire ramp'

Zelensky liet in zijn dagelijkse videoboodschap weten dat Oekraïne en Europa zijn ontsnapt aan een nucleaire ramp. "Elke minuut dat er Russische troepen bij de kerncentrale zijn is er een kans op een wereldwijde kernramp."

De centrale is de grootste van Europa en produceerde 20 procent van de elektriciteit in Oekraïne, tot Rusland in februari het land binnenviel.

Toezichthouder de Internationale Atoomagentschap (IAEA) heeft voorgenomen de centrale in de toekomst te gaan inspecteren. Het is nog onduidelijk wanneer de inspectie plaatsvindt.