Zes gewonden bij aanrijding bestelbus Brussels terras, bestuurder opgepakt

De bestuurder van de bestelwagen die vanmiddag inreed op een terras in Brussel is opgepakt, meldt de VRT. Zes mensen raakten bij die aanrijding lichtgewond.

Het incident gebeurde rond 13.00 uur in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van het winkelgebied de Nieuwstraat. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht. Rond 16.30 uur werd hij in Antwerpen gearresteerd. Eerder werd de bestelbus al gevonden in Brussel, in de buurt van de plek waar de bestuurder op het terras inreed.

Wat het motief is van de man is nog niet duidelijk. Volgens de VRT is hij geen onbekende van de politie. Uit voorzorg werd het dreigingsniveau voor een extremistische- of terreuraanslag voor Brussel tijdelijk opgeschroefd naar niveau 3 (ernstig). Nu de verdachte is opgepakt, is dat weer teruggegaan naar niveau 2.

In volle vaart

"Wij zaten gewoon op het terras te genieten. Plots kwam een witte bestelwagen met een razend tempo aangereden, slingerend van links naar rechts. In de andere straat heeft de bestuurder nog een terras geraakt en daarna is de bestelwagen in volle vaart weggereden", zegt een ooggetuige op Radio 1 van de VRT.

Eerder meldde de krant HLN dat andere getuigen zeiden dat de verdachte "Allahoe akbar" riep, maar dat is inmiddels uit de berichtgeving verwijderd. De politie heeft niet bevestigd of de bewering van de getuigen klopt en het is niet duidelijk of er opzet in het spel is.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken bedankt op Twitter de hulpdiensten voor de inzet: