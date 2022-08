Een bestelbus is op een terras ingereden in het centrum van Brussel. De Belgische politie bevestigt dat aan de VRT. Andere Belgische media melden dat er zes mensen lichtgewond zijn geraakt, maar dat dit nog niet officieel bevestigd is.

Het incident gebeurde rond 13.00 uur in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van het winkelgebied de Nieuwstraat. Volgens de politie is de bestuurder op de vlucht geslagen. Het is niet duidelijk of er opzet in het spel is.

