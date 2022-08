Feyenoord loot Lazio, PSV tegen Arsenal in groepsfase Europa League

Een pittige loting voor de Nederlandse clubs in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord zit in poule F met Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz. PSV heeft Arsenal, FK Bodø/Glimt en FC Zürich geloot in poule A. De eerste speelronde vindt plaats op donderdag 8 september.

Feyenoord treft in Lazio Roma de nummer vijf uit de Italiaanse competitie van vorig seizoen. Tegen FC Midtjylland en Sturm Graz, de nummers twee uit Denemarken en Oostenrijk van het seizoen 2021/22 liggen er meer kansen voor de Rotterdammers.

PSV heeft aan Arsenal een zware kluif. De Noord-Londense club verkeert in uitstekende vorm en is koploper in de Engelse Premier League. Vorig seizoen eindigde de club van Mikel Arteta als vijfde. Van de Noorse kampioen FK Bodø/Glimt - dat speelt binnen de poolcirkel - win je ook niet zomaar. Tegen FC Zürich, de Zwitserse kampioen, moet meer mogelijk zijn.