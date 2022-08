Statushouders Utrecht hebben plek, sociale huurhuizen weer voor iedereen

Woningzoekenden in de stad Utrecht kunnen vanaf komende maandag weer een sociale huurwoning krijgen. Het college van burgemeester en wethouders besloot eerder om zulke huizen tot half september alleen aan statushouders te geven, maar de stad kan alle 490 statushouders aan wie een huis was beloofd al een paar weken eerder opvangen.

"We zijn heel blij dat we zo snel zo veel statushouders kunnen huisvesten, waardoor ook eerder dan verwacht weer woningen beschikbaar komen voor alle woningzoekenden", zegt wethouder Rachel Streefland (Asiel en Integratie). "Hiermee voldoen we aan de opdracht van het Rijk en ontlasten we de asielzoekerscentra en opvanglocaties in onder meer Ter Apel."

De groep van 490 maakt deel uit van de in totaal 7500 statushouders van wie het Rijk wilde dat ze versneld worden opgevangen door gemeenten in het hele land. Utrecht was de eerste grote gemeente die gehoor gaven aan die oproep. De statushouders worden over de hele stad verspreid.

Gemeenten moeten opvangen

Vorig jaar lukte het Utrecht nog niet om het wettelijk verplichte aantal statushouders op te vangen door een tekort aan woningen.

Vandaag werd bekend dat het kabinet gemeenten in het hele land bereid heeft gevonden woningen te leveren voor 20.000 statushouders.

De versnelde opvang van duizenden statushouders is hard nodig, nu asielzoekerscentra overvol zitten en bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vele honderden asielzoekers buiten slapen vanwege ruimtegebrek.