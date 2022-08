'Wijnaldum laat zich niet opereren en mist WK in Qatar'

Georginio Wijnaldum mist definitief het WK voetbal in Qatar. Dat schrijft de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport.

De middenvelder en reserve-aanvoerder van Oranje brak vorige week op de training van zijn club AS Roma zijn scheenbeen. Hij kiest ervoor om zich niet te laten opereren, waardoor de revalidatie iets langer duurt. Hij zou begin volgend jaar weer fit op het veld kunnen verschijnen.

Het WK in Qatar begint op zondag 20 november, de finale is op vier weken later op zondag 18 december.

Oranje-selectie

De 86-voudig international raakte in de vorige interlandperiode zijn plaats in de Oranje-selectie kwijt wegens een gebrek aan vorm. Bij PSG kwam hij amper aan spelen toe en daarom verkaste hij naar Roma, om meer minuten te maken en zijn plek in Oranje te heroveren.

Wijnaldum speelde pas één officieel duel voor AS Roma. Hij viel twaalf minuten in in de gewonnen uitwedstrijd tegen Salernitana.