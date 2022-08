Kabinet wil asielcrisis oplossen met 20.000 plekken en meer geld

Gemeenten zijn bereid de komende maanden woonruimte voor 20.000 statushouders beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit het conceptstuk dat de NOS heeft ingezien, waar RTL Nieuws als eerste over berichtte.

Kabinet en gemeenten onderhandelden de afgelopen dagen over het akkoord. Gisteren werd het besproken in het Veiligheidsberaad en is dat akkoord gegaan. Op dit moment praat de ministerraad er over.

Het conceptakkoord gaat alleen over de opvang van asielzoekers, niet over de instroom. Maatregelen als een asielstop komen er niet in voor. Staatsecretaris Van der Burg zei vanmorgen nogmaals dat een asielstop niet mogelijk is, omdat Nederland geen eiland is en we gebonden zijn aan internationale verdragen.

Wel praat het kabinet vandaag over mogelijkheden om de instroom terug te dringen, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk beperken van de mogelijkheden voor gezinshereniging.