Oud-vluchtelingen helpen in Ter Apel: 'Ik voel wat zij voelen'

Het echtpaar ziet de situatie in Ter Apel met lede ogen aan. "Toen wij zeven jaar geleden in Nederland aankwamen, werden we opgevangen in sporthallen. Dat is misschien ook niet ideaal, maar we kregen alles wat we nodig hadden: een bed, douche en goed eten. Daar zijn we nog steeds heel dankbaar voor", zegt Dababsi.

De 51-jarige Palestijn Jawad Dababsi stond deze week samen met zijn 43-jarige Syrische vrouw Fatima Nouh eten te maken voor de vluchtelingen. "Deze mensen verdienen in ieder geval de basisbenodigdheden en daar hoort goed eten bij."

Dababsi zegt dat hij en zijn vrouw na aankomst een goed contact met Nederlanders hadden. "Ze nodigden ons uit bij hen thuis en we deden samen aan sport. Dat gaf ons het gevoel dat we welkom waren."

Hij zou graag zien dat de vluchtelingen die nu buiten slapen dezelfde steun van de overheid krijgen als hij en zijn vrouw destijds. "Zo kennen wij Nederland niet, en dat maakt ons verdrietig. Het moet toch mogelijk zijn in elke gemeente opvangplekken te regelen?"

Dj Srush hoort vooral wanhoopskreten als hij met de vluchtelingen in Ter Apel spreekt. Mensen zeggen dat ze het 's nachts koud hebben. Dat raakt hem. "Ik laat ze weten dat ze niet alleen zijn. Daar heb ik ook veel aan gehad toen ik net in Nederland was. De eenzaamheid doet vaak het meeste pijn."

Ook Dababsi en zijn vrouw proberen de vluchtelingen gerust te stellen. "Ik vertel ze dat ze geduld moeten hebben, en dat er waarschijnlijk snel een oplossing komt", zegt hij. Mensen die hij spreekt zijn vaak verdrietig en wanhopig. "Als ze met ons praten, merk ik dat ze wat kalmeren. Het is fijn dat wij iets voor ze kunnen betekenen."

Srush vindt de situatie in Ter Apel onmenselijk en onbegrijpelijk. "Toen wij in Nederland aankwamen was het beter geregeld. We hadden vrij snel een dak boven ons hoofd en kregen de kans om te integreren. Ik snap niet dat het de overheid nu niet lukt."

Directeur Roos Ykema van MiGreat zegt dat bij ter Apel meer mensen met een vluchtelingenachtergrond helpen. "Zij weten beter dan anderen wat het betekent om overgeleverd te zijn aan de grillen van de overheid en andere instanties." Daarnaast helpen ze met vertalen en geven ze mensen die wachten hoop. "De mensen zonder status zien een landgenoot die Nederlander is geworden. Dat werkt vaak geruststellend."

Samen met een team maakt Ykema sinds deze week eten voor mensen bij het aanmeldcentrum. "Dit probleem moet zo snel mogelijk worden opgelost. Er moet kleinschalige opvang komen op verschillende plekken in het land, want dit is mensonterend."

In de minsterraad wordt vandaag gesproken over de opvangproblemen. In de loop van de dag wordt duidelijk wat het kabinet gaat doen om de crisis het hoofd te bieden.

