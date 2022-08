Jetten blijft erbij: gemeente moet duurder gascontract sluiten zonder Russisch gas

Minister Jetten voor Klimaat en Energie blijft erbij dat gemeenten die gas kopen bij het Russische staatsbedrijf Gazprom per 1 oktober een andere gasleverancier moeten hebben. Hij erkent dat die gemeenten daardoor op hoge kosten worden gejaagd, "maar dat is de prijs die je moet betalen voor het niet langer vullen van de schatkist van een oorlogszuchtige dictator".

Zo'n 120 gemeenten zijn naarstig op zoek naar een nieuwe gasleverancier om het stadhuis, de sporthallen of het zwembad te verwarmen. Ze moeten hun contract met Gazprom verbreken. Maar vaak hebben ze destijds bij het afsluiten van contract een lage prijs afgesproken.

Een nieuw contract bij een andere leverancier is door de enorm gestegen gasprijzen fors duurder, klagen ze. Bovendien bestaat de kans dat er uiteindelijk nog steeds van oorsprong Russisch gas geleverd wordt, bleek gisteravond in Nieuwsuur.

Maximaal 10 procent uit Rusland

Volgens Jetten is dat niet helemaal waar. In het Europese sanctiepakket tegen Rusland staat dat in nieuwe contracten maximaal 10 procent Russisch gas mag zitten. "Het is dus niet helemaal te voorkomen dat er toch geld naar Poetin gaat, maar het is wel veel minder."

Het stoppen met Russisch gas doet volgens de minister "iedereen pijn". Hij wijst erop dat ook de gemeenten eerder dit jaar vooraan stonden om op te roepen tot sancties na de inval in Oekraïne.

Ontheffing mogelijk

Gemeenten die nu grote moeite hebben om een nieuw contract af te sluiten, kunnen van Jetten een ontheffing krijgen. "Sommige gemeenten hebben dat ook al gevraagd."

Het gaat wel om een tijdelijke ontheffing, voor maximaal een paar maanden. Dan moet de gemeente het contract met Gazprom verbroken hebben en een nieuwe leverancier hebben gevonden.