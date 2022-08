Bezoekers Mysteryland gewaarschuwd: steeds meer zakkenrollers actief

De politie roept bezoekers van het festival Mysteryland op om goed op hun telefoon te letten. Zakkenrollers slaan steeds vaker toe op grote evenementen en richten zich daarbij vooral op mobiele telefoons.

Onder rondtrekkende bendes gaan lijsten rond van evenementen. Daar staat onder meer Mysteryland op, dat dit weekend wordt gehouden in Vijfhuizen.

Locatiesoftware aan

De politie adviseert mensen zogeheten locatiesoftware te installeren of aan te zetten, zoals Find my iPhone en Find my device. De kans om een toestel te vinden is dan groter. Dankzij de software heeft de politie de afgelopen tijd meerdere verdachten van zakenrollen kunnen aanhouden.

"De zakkenrollers verzamelen de telefoons op een centraal punt", zegt een woordvoeder. "Daar zetten ze de toestellen uit en sturen ze die naar het buitenland om ze daar te verkopen. In de eerste uren hebben we nog een kans om de gestolen telefoons te traceren, daarna wordt het een lastig verhaal."

Ruim 6900 aangiftes

Dit jaar is ruim 6900 keer aangifte gedaan van zakkenrollen. Dat is al meer dan in heel 2021, al komt dat volgens de politie mede doordat er toen minder evenementen waren vanwege corona.

De politie zegt dat er opvallend veel diefstallen zijn op evenementen. Op Koningsdag werd 182 keer aangifte gedaan van zakkenrollen en bij de Pride ging het om ruim 300 aangiftes. In de dagen daarvoor ging het om vijftien tot twintig aangiftes per dag.