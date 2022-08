Zonder aanvoerder De Jong moet PSV na mokerslag door: 'Was pijnlijk tot in botten'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij blikt in aanloop naar het uitduel met Excelsior nog een keer terug op de uitschakeling in de Champions League. - NOS

"Iedereen was klaar voor de Champions League...", merkte Van Nistelrooij. "Het was de avond waarop het zou moeten gaan gebeuren. De dreun is hard en de teleurstelling is groot. De dag erna is pijnlijk, tot in de botten aan toe."

Terug naar de orde van de dag. Zondag wacht Excelsior, dat net als PSV zijn eerste twee competitieduels won.

"Dat is topsport. Doorgaan, vallen en weer opstaan", aldus Van Nistelrooij, die zelf de knop weer heeft kunnen omzetten. "Ik heb zin in zondag, in de herstart van de competitie. En ik heb zin om de loting te bekijken."

De Jong vraagteken voor Oranje

PSV hoort vrijdagmiddag wie de tegenstanders worden in de Europa League, waarbij het de vraag is of De Jong tijdens de openingsronde op 8 september al voldoende hersteld is om weer in actie te komen. Ook voor de interlandperiode met Oranje (vanaf 22 september) lijkt de kopsterke spits een vraagteken.

Enkel vooruitkijken, naar nieuwe kansen en wellicht ook mooie Europese duels. Dat is wat PSV volgens Van Nistelrooij te doen staat. "Dat het fysiek en emotioneel pijn deed, dat is een feit. Dan spreek ik ook voor mezelf. Ik ben blij dat er zondag weer een nieuwe wedstrijd komt, na alles wat deze week gebeurd is."