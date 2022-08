Van der Burg: ook vanavond slapen er nog mensen buiten in Ter Apel

Van der Burg toonde zich "heel erg blij" met het aanbod van Apeldoorn. Ook in Doetinchem gaat volgens hem dit weekend een extra opvang open. "Het voorterrein had wat mij betreft gisteren al leeg moeten zijn, het had nooit zover mogen komen."

Op het voorterrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zullen ook vanavond zeer waarschijnlijk nog mensen buiten slapen. Staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) heeft bij het begin van de ministerraad gezegd dat het vrijwel zeker niet zal lukken om het terrein leeg te krijgen.

Het is tot nu toe erg moeilijk om gemeenten te bewegen asielzoekers op te vangen. Dat er nu toch gemeenten een aanbod doen had voor de staatssecretaris wel wat eerder mogen gebeuren. "Maar nu ziet iedereen de schrijnende beelden."

Vicepremier Kaag noemde het vanmorgen "mensonterend dat mensen in een land als Nederland buiten moeten slapen". Minister De Jonge (Volkshuisvesting) noemde de situatie in Ter Apel "onverteerbaar". "We zúllen met een oplossing moeten komen."

Deal met gemeenten

In het kabinet wordt vandaag gesproken over een uitgebreide overeenkomst met de gemeenten om te komen tot een betere asielopvang. Met die deal zijn volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) honderden miljoenen euro's gemoeid.

Theo Weterings van de VNG zei gisteravond in Nieuwsuur dat het kabinet dat geld zou moeten uittrekken om op verschillende plekken in het land flexibele opvang te realiseren. Die moet dan niet afgebouwd worden als de asielinstroom tijdelijk minder wordt, maar ook kunnen worden ingezet voor de huisvesting van arbeidsmigranten of jongeren die onderdak zoeken.