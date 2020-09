Weer strandt recordjacht Williams in het zicht van de US Open-haven

Serena Williams - EPA

Het is Serena Williams weer niet gelukt om Margaret Courts record van 24 grandslamtitels te evenaren. De 38-jarige Amerikaanse moest in de halve finales van de US Open haar meerdere erkennen in Viktoria Azarenka: 6-1, 3-6, 3-6. In de eindstrijd neemt de ongeplaatste Wit-Russin het op tegen de kampioene van 2018, Naomi Osaka. De Japanse overleefde een spervuur aan mokerslagen van Jennifer Brady: 7-6 (1), 3-6, 6-3.

Naomi Osaka - Pro Shots

Williams won in 2017 haar laatste grandslamtoernooi, de Australian Open. Daarna werd ze moeder. Na haar terugkeer in het tennis speelde ze vier finales (twee op Wimbledon en twee op de US Open), maar die gingen allemaal verloren. Ook de 31-jarige Azarenka is moeder. De voormalig nummer een van de wereld vocht in het verleden mooie duels uit met Williams, maar dit is de eerste keer dat ze haar rivale op een grandslamtoernooi verslaat. Niveau Azarenka schiet omhoog Daar zag het lang niet naar uit. Williams kwam vroeg in de tweede set bijna een break voor, maar vanaf dat moment schoot het niveau van Azarenka omhoog. Ze won vanaf 2-1 zeven van de acht daaropvolgende games en liet Williams niet meer terugkomen.

Viktoria Azarenka - Pro Shots

Osaka moest ook alles uit de kast halen. Pas bij 2-1 in de derde set kreeg ze voor het eerst een breakpoint op de dwingende opslag van de Amerikaanse nummer 41 van de wereld. Die benutte ze en daarmee zette ze Brady uiteindelijk schaakmat. Ongelooflijke winners Osaka serveerde over het algemeen zelfs nog beter en was Brady, die ongelooflijke winners afwisselde met snelle fouten, ook defensief de baas. Alleen in de tweede set was de Amerikaanse - ze had dit toernooi nog geen set verloren - secuur genoeg.