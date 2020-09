Osaka weerstaat mokerslagen Brady en bereikt finale US Open

Naomi Osaka heeft opnieuw de finale van de US Open bereikt. De Japanse kampioene van 2018 en nummer acht van de wereld overleefde in de halve finales een spervuur aan mokerslagen van Jennifer Brady: 7-6 (1), 3-6, 6-3.

Pas bij 2-1 in de derde set kreeg Osaka voor het eerst een breakpoint op de dwingende opslag van de Amerikaanse nummer 41 van de wereld. Die benutte ze en daarmee zette ze Brady uiteindelijk schaakmat.

Osaka serveerde over het algemeen zelfs nog beter en was Brady, die ongelooflijke winners afwisselde met snelle fouten, ook defensief de baas. Alleen in de tweede set was de Amerikaanse - ze had dit toernooi nog geen set verloren - secuur genoeg.

Osaka speelt in de finale tegen de winnares van het duel tussen Serena Williams en Victoria Azarenka.