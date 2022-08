Audi doet in 2026 zijn intrede in Formule 1 en lijkt Sauber te willen overnemen

Audi zal in 2026 zijn opwachting maken in de Formule 1. De dochter van de Duitse autofabrikant Volkswagen gaat intensief samenwerken met een van de bestaande teams of zelfs overnemen. Om welke renstal het gaat is nog onbekend, maar het lijkt te gaan om Sauber, dat nu overigens als Alfa Romeo over de circuits scheurt

De aankondiging van Audi heeft alles te maken met het nieuw motorreglement voor de Formule 1. Vanaf 2026 rijden de coureurs in auto's met schonere motoren en neemt het elektrisch vermogen van de wagens toe.

De internationale autosportbond FIA wil de sport verduurzamen en poogt vanaf 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Om bij die doelstelling in de buurt te komen, moeten de motoren op duurzame brandstof gaan draaien.

'Logische stap'

Audi laat bij monde van topman Markus Duesmann weten dat deze aspecten de doorslag hebben gegeven om in de koningsklasse van de autosport te stappen. "Racen zit in ons dna. Le Mans, Dakar, Formule E, rally, overal hebben we successen geboekt met elektrisch aangedreven auto's en nu ook in F1. Het is voor ons een logische volgende stap."