Nat van Beverly Hills, 90210's Peach Pit overleden

Acteur Joe E. Tata is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als Nat Bussichio mee in 243 afleveringen van de tienersoap Beverly Hills, 90210. Als eigenaar de hangplek Peach Pit was hij een vaderfiguur voor veel jongeren uit de cast.

"Het was een van de vrolijkste mensen met wie ik ooit gewerkt heb", reageert hoofdrolspeler Ian Ziering op de dood van Tata. "Hij was even genereus met zijn wijsheid als met zijn vriendelijkheid."

De serie draait om de familie Walsh die van het brave Minnesota naar het puissant rijke Beverly Hills verhuist. Zoon Brandon uit het gezin vindt een baantje bij de Peach Pit, waar zijn vrienden vaak samenkomen. Nat was daar altijd op de achtergrond aanwezig, maar kreeg soms ook prominentere verhaallijnen, zoals een hartaanval, een huwelijk en zijn verdriet over een diefstal van geld door Dylan (Luke Perry).

Bijrolacteur

Tata was gedurende het hele verloop van de serie te zien, van 1990 tot 2000. Ook kwam hij enkele keren terug voor de spin-offserie 90210, die vanaf 2008 vijf seizoenen liep.

Joe Tata had een lange staat van dienst als bijrolacteur op televisie. Hij begon in 1960 met een rolletje in de detective Peter Gunn, waarna onder vele anderen Hogan's Heroes, Mission: Impossible en Charmed volgden. Ook was hij meerdere keren te zien in de Batman-tv-serie als naamloos hulpje van de schurk Penguin.

De familie heeft geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wel was bekend dat er in 2018 alzheimer bij hem was vastgesteld.