Schiphol maakt winst in eerste halfjaar 2022

Schiphol heeft afgelopen half jaar zo'n 65 miljoen euro winst gemaakt. In de eerste helft van vorig jaar had de luchthavengroep nog 140 miljoen euro verlies geleden.

Het bedrijf zegt de resultaten onder meer te danken aan de terugkeer van reizigers, goede resultaten uit investeringen en de overheidssteun die het bedrijf heeft ontvangen.

Het aantal passagiers is in de eerste helft van dit jaar met 359 procent gestegen tot ruim 27 miljoen. Dat zijn er ruim drie keer zoveel als vorig jaar, toen er door corona minder gevlogen werd, maar nog altijd zo'n tien miljoen minder dan vóór corona in het eerste halfjaar van 2019. Voor het gehele jaar verwacht Schiphol tussen de 51 en 55 miljoen reizigers te ontvangen.