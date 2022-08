Van de Zandschulp stoomt door naar halve finales Winston-Salem, draait warm voor US Open

Botic van de Zandschulp draait op het ATP-toernooi van Winston-Salem warm voor de US Open. Na winst op landgenoot Tallon Griekspoor (7-6 (5), 6-3) en de Spanjaard Jaume Munar (6-3, 6-3) moest nu de Fransman Benjamin Bonzi (ATP-50) eraan geloven. In twee sets (7-6. 7-6) was het gedaan.

In de halve finales wacht nu Adrian Mannarino (ATP-65), die zijn Frans-Amerikaanse tegenstander Maxime Cressy versloeg met 6-4, 7-6. Het hardcourttoernooi in de Verenigde Staten geldt als laatste voorbereiding op de US Open, dat maandag begint.

Twee tie-breaks

Van de Zandschulp (ATP-23) had in de Amerikaanse staat North Carolina iets meer dan twee uur nodig om af te reken met Bonzi. In de eerste set wisten de heren elkaar niet te breken. In de tie-break werkte Bonzi het eerste setpunt van Van de Zandschulp weg, maar nummer twee benutte de 26-jarige Nederlander wel (8-6).