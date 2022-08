Duet met Elton John is eerste muziek van Britney Spears sinds 2016

"Het is verdomd cool dat ik zing met een van de meest klassieke mannen van onze tijd", reageerde Spears over de samenwerking in een verklaring. "Ik ben overweldigd. Het is heel belangrijk voor me."

"Ik ben dol op haar en ben verrukt over wat we samen hebben gemaakt", zei John. Hij zei dankbaar te zijn met Spears te hebben samengewerkt en noemde haar een van de grootste popsterren allertijden. "Ze klinkt fantastisch."

John en Spears leerden elkaar in 2014 kennen op een Oscarfeestje. Eerder deze zomer kondigden ze aan samen een nummer te hebben opgenomen.

Voorproefje

John gaf bezoekers van een Frans restaurant eerder deze week een voorproefje. Daardoor was al bekend dat het nummer deed denken aan zijn eerdere samenwerking met Dua Lipa: samen verwerkten zij klassiekers als Rocket Man en Sacrifice tot de top-5-hit Cold Heart.

Of Spears van plan is nog meer muziek uit te brengen, is niet duidelijk. Eerder zei ze de muziekwereld de rug te willen toekeren. "Mensen weten niet wat voor vreselijke dingen me zijn aangedaan", schreef ze op Instagram. "Ik ben bang voor de mensen en die business."