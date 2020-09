Mondkapjesplicht leidde niet tot afname drukte • 13 leden Groningse studentenvereniging besmet

De mondkapjesplicht die een tijdlang in Rotterdam en Amsterdam gold, leidde op die plekken niet tot minder drukte. Er was dus geen verband tussen de invoering van de mondkapjesplicht en de drukte in de mondkapjeszones. Dat is een van de conclusies van het wetenschappelijk onderzoek dat afgelopen tijd naar de mondkapjesplicht werd gedaan. Het gaat om een evaluatie van de Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen geen "risicovoller gedrag" vertoonden op plekken waar een mondmasker was verplicht. Verder concluderen de onderzoekers dat mensen zich over het algemeen goed hielden aan de regel en dat de meerderheid van de mensen die het kapje droeg, dat ook op de goede manier deed (67 procent).

De onderzoekers vonden wel een verband tussen de drukte op straat en het aantal coronaovertredingen. Wanneer het drukker was, hielden mensen zich minder goed aan de anderhalve meter afstand. Het verplicht dragen van een mondkapje had daar verder geen invloed op. "Dat suggereert dat vooral de ruimte op straat bepaalt of mensen zich aan de anderhalvemeter-regel houden."

De mondkapjesplicht op drukke plekken in beide steden werd ingevoerd bij wijze van experiment. Op 31 augustus verviel de regel.