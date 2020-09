'Landbouw krimpt door coronacrisis met 3 procent' • 13 leden Groningse studentenvereniging besmet

Vanaf oktober wordt er in het betaald voetbal geëxperimenteerd met meer mensen tijdens wedstrijden. Dat heeft Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV, laten weten in Langs de Lijn en Omstreken. Den Haag staat volgens De Jong achter het experiment.

"We gaan testen bij verschillende clubs in de eredivisie en de eerste divisie en in verschillende stadions", zegt De Jong. "We gaan kijken wat er kan. Of er mensen op een kleinere ruimte in het stadion kunnen zitten. Op minder dan anderhalve meter. Niet het hele stadion, maar een paar vakken. Met een mondkapje. Zoals nu in het OV."