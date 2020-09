Aantal coronabesmettingen boven signaalwaarde • Vooralsnog geen extra maatregelen

Het aantal gemelde coronabesmettingen is vandaag voor het eerst boven de signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Het gaat om 7,3 besmettingen per 100.000 inwoners, oftewel 1270 positieve tests in totaal. De signaalwaarde is volgens het kabinet een soort alarmbel, waarboven het nodig kan zijn om in te grijpen.

De afgelopen dagen steeg het aantal positieve tests. De afgelopen drie dagen waren dat er gemiddeld 1089 per dag; de drie dagen ervoor waren dat er 895. Over de eerste week van september meldde het RIVM dinsdag nog gemiddeld 775 bevestigde besmettingen per dag, tegen 512 een week eerder.

De gemeenten met de meeste besmettingen waren Amsterdam (186), Den Haag (123) en Rotterdam (121). De afgelopen drie dagen waren de gemeenten met de meeste besmettingen per 10.000 inwoners Delft (9), Pijnacker-Nootdorp (5,4) en Den Haag (5,3).

Het aantal gemelde ziekenhuisopnames met het coronavirus bedroeg vrijdag 10. Ook zijn drie doden gemeld als gevolg van het virus.

Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. Sommige opnames en overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM.