Treinverkeer in Zuid-Holland ligt plat, gevolgen voor hele land

In Zuid-Holland ligt een groot deel van het treinverkeer plat door een staking bij NS. Mensen die in, van of naar Zuid-Holland willen reizen, krijgen het dringende advies om alternatief vervoer te kiezen of de reis uit te stellen.

Het NS-personeel voert deze dagen een estafettestaking omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Woensdag werd er in het noorden van het land al gestaakt.

De staking heeft gevolgen voor reizigers in het hele land, waarschuwt NS, omdat treinverbindingen in Zuid-Holland belangrijk zijn voor andere verbindingen in het land. "Dit betekent dat reizigers rekening moeten houden met langere reistijden en vaker overstappen", schrijft de NS op de site.

De vervoerder raadt mensen aan om de reisplanner op de site in de gaten te houden voor de actuele situatie op het spoor.

Internationale treinen geraakt

Verder heeft de staking ook gevolgen voor een deel van het internationale treinverkeer. De treinen tussen Amsterdam en Brussel rijden onregelmatig. De Thalys richting Parijs en de Eurostar richting Brussel/Londen ondervinden waarschijnlijk geen hinder van de staking.

Schiphol raadt mensen aan om rekening te houden met extra reistijd richting de luchthaven en roept automobilisten op om zoveel mogelijk samen te reizen.

Treinen van andere vervoerders in Zuid-Holland rijden vandaag wel gewoon.

Komende maandag is de volgende staking bij NS: dan leggen medewerkers in het noordwesten van het land het werk neer.