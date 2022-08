Resten uit drooggevallen meer bij Las Vegas geïdentificeerd

De Amerikaanse politie heeft voor het eerst menselijke resten geïdentificeerd die zijn gevonden in drooggevallen delen van Lake Mead bij Las Vegas. Vanwege de droogte werden daar de afgelopen tijd vier keer overblijfselen van onbekende personen gevonden.

De botten die op 7 mei werden gevonden behoren toe aan een 42-jarige man uit Las Vegas die in augustus 2002 verdween. De politie kon nog niet bekendmaken hoe hij om het leven is gekomen, maar hij raakte destijds vermist nadat hij van een boot was gesprongen en waarschijnlijk verdronken.

De politie kon de botten identificeren dankzij dna-onderzoek.

Lichaam in vat

Doordat Lake Mead door extreme droogte nog slechts voor een kwart gevuld is, komen er allerlei zaken boven water die jarenlang uit het zicht bleven. Zo werd er op 1 mei een lichaam met kogelwonden gevonden in een roestig vat. Plaatselijke media speculeerden dat dit lijk mogelijk iets te maken heeft met maffiapraktijken in de gokstad.

Andere resten behoren mogelijk toe aan een 56-jarige veteraan die in 2004 verdronk toen hij zijn vrouw van de verdrinkingsdood redde. Hij zou bij die redding een hartaanval hebben gekregen en zijn lichaam werd nooit teruggevonden.