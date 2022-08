Abdelaziz bescheiden superster van de volleyballers: 'Zonder elkaar zijn we allemaal niks'

"Het grote verschil is de sport", legt de Italiaan uit. "In volleybal kan een individu niet veel doen. De anderen moeten de bal wel bij je brengen, je kan het niet alleen."

Nimir Abdelaziz is al jarenlang de vedette van het Nederlands volleybalteam en stond met zijn vorige club Trentino al eens in de Champions League-finale. Toch heeft hij in Nederland de status van superster nog niet bereikt. "Als ik een hele dag door Rotterdam loop, zegt niemand: hé, dat is Nimir."

Als we elk jaar stapjes maken, wie weet komt er dan een moment waarop we wel voor de medailles gaan.

Abdelaziz beaamt dat. "Ik kan niet de bal pakken bij de keeper, heel het veld oversteken en een goal maken. Dat kan niet bij volleybal. Iedereen raakt de bal en je mag zelf ook maar één keer per rally de bal aanraken."

"Ik sla er veel punten in, maar het blijft volleybal", gaat hij verder. "En volleybal is een teamsport, waar het team echt heel belangrijk is. Het is logisch dat er over sommige jongens meer wordt gepraat dan over anderen, maar zonder elkaar zijn we allemaal niks. Dus dat we nu stappen aan het maken zijn, is niet omdat ik zoveel punten maak, maar omdat het hele team stappen aan het maken is."

Progressie in resultaten

Ook dit jaar zit er weer progressie in de prestaties van de volleybalmannen. Oranje mocht voor de tweede keer deelnemen aan de Nations League en bereikte voor het eerst het finaleweekend, waar het in de kwartfinales uitgeschakeld werd door Italië. Het Nederlands team begint zaterdag aan het WK, dat van 26 augustus tot en met 11 september plaatsvindt in Polen en Slovenië.