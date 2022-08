Wekdienst 26/8: Treinstaking in het westen van het land • Halfjaarcijfers Schiphol

Goedemorgen! In het westen van het land leggen medewerkers van de NS hun werk neer en Schiphol - de afgelopen maanden geplaagd door lange wachtrijen - presenteert de halfjaarcijfers.

Eerst het weer: enkele regen- en onweersbuien trekken van west naar oost over het land. In de loop van de dag wordt het droger en breekt de zon nog even flink door. Er waait een matige noordenwind en het voelt broeierig aan met 22 tot 25 graden. Het weekend verloopt droog met 22 graden.