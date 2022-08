Nick & Simon stoppen komend voorjaar als popduo

De Nederlandse pop-artiesten Nick Schilder (38) en Simon Keizer (38) stoppen komend voorjaar als het muzikale duo Nick & Simon, na 17 jaar samen. Dat laat hun management weten aan persbureau ANP. Door deze stap zou er meer ruimte moeten komen voor "individuele creativiteit" en "al langer gekoesterde solo-aspiraties" van de zangers.

De afgelopen maanden waren er in de Nederlandse showbizz-media al veel geruchten over een mogelijke breuk tussen de populaire zangers: zo zouden ze in tv-optredens nauwelijks interactie met elkaar hebben, los van elkaar naar optredens afreizen en al vooral bezig zijn met hun solo-carrières.

Afscheidstournee en verzamelalbum

Voordat ze in april definitief stoppen, komt er nog een afscheidstournee langs onder meer Zwolle, Alkmaar, Hengelo en Rotterdam, en een verzamelalbum met hitsingles.

Het Volendamse duo werd sinds 2006 bekend met singles als Kijk Omhoog, Pak Maar M'n Hand en Rosanne. Tien van hun albums haalden de bovenste plek in de Album Top 100, zes van hun albums kregen een platina status. Dat wil zeggen dat ze minstens 40.000 keer verkocht werden.

De single 'Julia' uit 2013: