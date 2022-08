Elf aanhoudingen, drie gewonde agenten rond FC Twente-Fiorentina

De politie in Enschede heeft donderdag rondom de voetbalwedstrijd FC Twente-Fiorentina elf mensen aangehouden. Bij het stadion voerde de mobiele eenheid charges uit om supporters van beide clubs die uit waren op een confrontatie, uit elkaar te houden. Daarbij raakten drie agenten lichtgewond.

De aanhoudingen werden verricht wegens openlijk geweld, mishandeling, vernielingen en overtreding van de wet wapens en munitie, zo meldt de politie. Tijdens de wedstrijd werd ook een vuurwerkbom gegooid. Volgens de politie liepen waarschijnlijk meerdere mensen daardoor lichte verwondingen op. De scheidsrechter legde de wedstrijd kort stil.

Noodverordening

Enschede stelde donderdag een noodverordening in, nadat op woensdag supporters van beide clubs met elkaar slaags waren geraakt in de stad. De noodverordening geldt nog tot 07.00 uur vanochtend. Volgens de politie waren de meeste Fiorentina-supporters 's nachts weer op weg naar huis, en was de binnenstad van Enschede weer rustig.

De wedstrijd eindigde met 0-0. Voor FC Twente, dat in Italië de eerste wedstrijd tegen Fiorentina met 2-1 verloor, was dat te weinig om door te gaan naar de groepsfase van de Conference League.