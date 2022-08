Van Bommel loopt Conference League mis met Antwerp FC

Mark van Bommel is er niet in geslaagd om met Antwerp FC de groepsfase van de Conference League te bereiken. In het eigen Bosuilstadion werd met 1-3 verloren van Istanbul Basaksehir. Vorige week eindigde hetzelfde treffen in Turkije in 1-1.

Het was de eerste nederlaag voor Van Bommel sinds zijn aantreden. Hij had tegen Basaksehir een basisplaats in petto voor Jurgen Ekkelenkamp, terwijl Vincent Janssen moest plaatsnemen op de bank.

Antwerp FC keek al vroeg tegen een achterstand aan. Uit een voorzet van Stefano Okaka knalde Berkay Özcan de bal in het dak van het doel.

Richting het einde van de eerste helft stapelden de kansen voor Antwerp FC zich op, maar onder anderen Michael Frey en Ekkelenkamp hadden het vizier niet op scherp staan.