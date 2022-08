Macron in Algerije: 'Pijnlijke geschiedenis achter ons laten'

In 2017 had Macron de gebeurtenissen tijdens de Algerijnse oorlog al "een misdaad tegen de menselijkheid" genoemd, en hij zei toen dat hij de bladzijde wil omslaan. Tot officiële excuses van Frankrijk - een lang gekoesterde wens in Algiers - is het tot nu toe niet gekomen.

Macron kwam vandaag aan in de voormalige Franse kolonie voor een driedaags bezoek, gericht op het versterken van de economische banden en het helen van de wonden uit het koloniale verleden. Die koloniale tijd eindigde in een acht jaar durende onafhankelijkheidsoorlog van 1954 tot 1962 waarin honderdduizenden doden vielen en nog eens honderdduizenden mensen naar Frankrijk vluchtten.

Vorig jaar laaiden de emoties in het Noord-Afrikaanse land opnieuw hoog op, juist door een uitspraak van Macron zelf die stelde dat de Algerijnse nationale identiteit niet bestond voordat de Fransen het land koloniseerden. Ook zei hij dat Algerijnse leiders de geschiedenis van de onafhankelijkheidsstrijd herschreven en zich daarbij baseerden op een haat jegens Frankrijk. Die opmerkingen leidden tot woedende reacties in Algerije, vooral bij degenen die de oorlog hebben meegemaakt. In een reactie beschuldigde Algerije Parijs van genocide in de koloniale tijd.

Vandaag probeerde de Franse leider het diplomatieke dispuut te overbruggen. "We hebben een complex, pijnlijk verleden. En het heeft ons soms belet om naar de toekomst te kijken", zei hij na een ontmoeting met zijn Algerijnse ambtgenoot Tebboune.

Tebboune zei te hopen "dat het bezoek nieuwe kansen zal bieden voor partnerschap en samenwerking met Frankrijk"

Het aanhalen van de banden is voor Frankrijk belangrijker geworden door de oorlog in Oekraïne. De vraag naar Noord-Afrikaans gas is daardoor toegenomen. Ook de toenemende vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee is een heikel punt. Algerije hoopt op meer inkomsten door de gestegen energieprijzen en meer Europese investeringen.