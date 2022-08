AZ rekent moeiteloos af met Gil Vicente en bereikt groepsfase Conference League

AZ won in het noordwesten van Portugal met 2-1 en mag zich net als vorig seizoen opmaken voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi.

AZ heeft zich probleemloos geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Nadat de heenwedstrijd tegen het Portugese Gil Vicente een week geleden in Alkmaar al met 4-0 werd gewonnen, was ook de return niet bepaald een spannend duel.

Afgelopen week wist Gil Vicente, de nummer vijf van afgelopen seizoen in Portugal, de schade nog te beperken tot het laatste kwartier. Lange tijd leidde AZ slecht met 1-0, maar dankzij drie goals in de slotfase verschafte AZ zich een uitstekende uitgangspositie in de play-offs.

Evjen en Reijnders scoren

Ook in Portugal was het lang wachten op spektakel, maar na een uur spelen zette Hakon Evjen de Alkmaarders op voorsprong. Op aangeven van Vangelis Pavlidis wipte de Noor de bal behendig over doelman Brian Araujo.

AZ maakte optimaal gebruikt van de ontstane ruimte en scoorde via Tijani Reijnders nog geen vijf minuten later opnieuw.

In de slotfase deed Mauro Boselli nog wat terug toen de Alkmaarse defensie een niet al te scherpe indruk meer maakte en ook daarna lieten de Portugezen zich een paar keer op de helft van AZ zien. Het was echter allemaal te laat en niet efficiënt genoeg om AZ nog in de problemen te brengen.