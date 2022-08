Schreuder: 'Liverpool misschien wel favoriet in de poule'

Ajax-trainer Alfred Schreuder kijkt enorm uit naar de komende wedstrijden tegen Liverpool, Napoli en Rangers FC in de Champions League. "Een geweldige loting, met prachtige affiches. Ik denk dat Liverpool misschien wel favoriet is in de poule. We weten allemaal hoe sterk zij zijn."

Liverpool is wel matig begonnen aan het seizoen in de Premier League. De club staat na drie speelronden op de zestiende plaats. Ajax speelde twee jaar geleden ook tegen de Engelsen in de Champions League. Maar toen mochten er vanwege corona geen supporters mee naar Anfield.

Ook de Schotten, onder leiding van Giovanni van Bronckhorst, zijn volgens Schreuder een zware dobber. "Rangers heeft tegen PSV laten zien dat het een goede ploeg is, met een goede trainer. En kijk naar vorig seizoen, toen schakelden ze in de Europa League onder meer Borussia Dortmund en RB Leipzig uit. Een sterk team."

Lof voor Napoli

Dan Napoli, dat momenteel in het nog prille seizoen in de Serie A bovenaan staat. "Napoli is afgelopen seizoen niet voor niets derde geworden in de Serie A. Ze zijn wel wat spelers kwijtgeraakt, maar de huidige start, met zes punten uit twee wedstrijden en negen goals, dat zegt wel iets."

De eerste speelronde van de Champions League wordt al op 6 en 7 september afgewerkt. De groepsfase eindigt in verband met het WK voetbal in Qatar vroegtijdig, op 2 november.