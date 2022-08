VNG: 'Vandaag akkoord verwacht over asielcrisis'

Het kabinet zou honderden miljoenen euro's extra moeten uittrekken om extra asielopvang in gemeenten mogelijk te maken. Een akkoord hierover wordt "hopelijk morgen" gesloten, zei Theo Weterings van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdagavond tegen Nieuwsuur. Voor de crisis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn er voorstellen voor een kortetermijnoplossing.

"De noodzaak van een oplossing is er nu echt. Samen met alle partijen. Ik ga ervanuit dat het kabinet morgen een goed stuk heeft liggen waar ja tegen gezegd kan worden. Een noodzakelijk pakket van maatregelen die er nu echt moeten komen", zegt Weterings.

In ieder geval zal volgens de voorman van alle Nederlandse gemeenten in het akkoord ook een zo snel mogelijke verlichting voor Ter Apel moeten staan. "Aan alternatieven wordt nu nog uitwerking gegeven."

Woonagenda

De gemeenten, verenigd in het Veiligheidsberaad, dringen al lange tijd aan op meer financiering. Nederland heeft nu te weinig opvangplekken voor het aantal asielzoekers dat binnenkomt. Met het extra geld zouden gemeenten voor meerdere jaren plekken moeten regelen om op langere termijn uit de asielcrisis te komen. "Dus niet afbouwen als er minder mensen komen."

De gemeenten willen ook een nadrukkelijke koppeling met de woonagenda van minister Hugo de Jonge. Flexibele woonlocaties voor verschillende doelgroepen die moeilijk aan een woning komen. "Asielzoekers, maar denk ook aan jongeren die al lang een woning zoeken", zegt Weterings, die vindt dat mensen die kansrijk zijn om te mogen blijven, snel naar locaties moeten waar ze kunnen inburgeren.

'Mensonterend'

Er was vandaag koortsachtig overleg in bestuurlijk Nederland over de situatie in Ter Apel. Vannacht sliepen zevenhonderd asielzoekers in de open lucht.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen noemt de situatie "mensonterend" en stuurde vandaag een crisisteam naar het aanmeldcentrum. Vrijdag waren er al AzG-medewerkers om de situatie te bekijken. Ze spraken mensen die zich al een week niet hadden kunnen wassen en chronisch zieken die door hun medicijnen heen waren.

Een medewerker van het aanmeldcentrum, in dienst bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), zegt tegen Nieuwsuur dat het al sinds afgelopen oktober "piept en kraakt" in Ter Apel. "Sinds twee weken is het er zelfs gevaarlijk geworden."

De laatste tijd slapen groepen asielzoekers vaak buiten de poorten van het centrum. Ook opstootjes komen voor. Bij vechtpartijen zouden tentharingen zijn gebruikt. "We kunnen de veiligheid van onze bewoners niet meer garanderen", zegt de medewerker, die alleen anoniem z'n verhaal wil doen. "Ook onze veiligheid is in het geding."

Sinds vorige week beschouwt de gemeente het gebied rond het aanmeldcentrum als veiligheidsrisicogebied. De politie mag iedereen preventief fouilleren.