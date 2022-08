Honderden deelnemers bij protestmars naar aanmeldcentrum Ter Apel

De organisatie van het protest schreef in de aankondiging van de demonstratie dat Ter Apel "steeds verder afglijdt" en dat het azc gesloten moet worden. "Voor ons is het duidelijk en klaar. Sluiten die tent en wel direct." "Wij willen Ter Apel terug!", viel verder te lezen in de aankondiging van de actie.

In Ter Apel hebben enkele honderden mensen meegelopen met een protestmars. De ongeveer 500 deelnemers, onder wie veel inwoners van Ter Apel, liepen vanaf het centraal gelegen Molenplein richting het aanmeldcentrum voor asielzoekers aan de rand van het dorp. Ze haalden hun beoogde eindbestemming niet: voordat ze bij het aanmeldcentrum waren, stuitten ze op een afzetting en keerden ze om.

De protestmars begon rond 19.00 uur en bij de aftrap liet de organisatie weten dat demonstranten die zich racistisch zouden uiten, uit de wandeling zouden worden gezet. Dat komt overeen met de voorwaarden die de gemeente had gesteld bij het protest: mensen mochten zich niet discriminerend of opruiend uitlaten, geen gezichtsbedekking dragen of fakkels bij zich hebben.

Deelnemers zeiden dat ze onder meer overlast ondervinden door mensen die op plekken slapen waar dat niet hoort, diefstal in winkels en mensen die 's avonds laat aan (auto)deuren voelen en bij huizen naar binnen kijken. De kritiek richt zich tegen bestuurders, die er volgens de betogers "niet voor ons zitten". Gemeentelijke politici waren blijkens de aankondiging dan ook niet welkom bij het protest.

In de buurt van het asielzoekerscentrum hadden agenten de weg afgezet. Een deel van de betogers probeerde voorbij de afzetting te komen, maar stopte daar op verzoek van de organisatie mee. Nadat de mars was tegengehouden, keerde de groep om.

Slechte leefomstandigheden

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in de Groningse plaats is het al tijden chaotisch. Dagelijks slapen er honderden mensen in de buitenlucht, de leefomstandigheden zijn er slecht en sinds vandaag biedt een team van de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen medische zorg bij het centrum. Vanmiddag werden twee mannen die op het terrein verbleven met spoed naar het ziekenhuis gestuurd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er ook komende nacht weer zo'n 700 mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel zullen slapen, voor de derde nacht op rij.