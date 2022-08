FC Twente uitgeschakeld in Europa na gelijkspel in verhit duel met Fiorentina

In een kolkende Grolsch Veste heeft FC Twente met 0-0 gelijkgespeeld tegen Fiorentina. Dat is onvoldoende voor een plek in de Conference League, nadat de eerste wedstrijd in Italië met 2-1 verloren was gegaan.

De wedstrijd voltrok zich in een hoog tempo en met kansen voor beide ploegen. Keeper Lars Unnerstall ontpopte zich tot een enorme sta-in-de-weg voor de ploeg uit Florence. Bij Twente gingen de spelers te slordig om met de geboden kansen.

In de laatste twintig minuten gooide Fiorentina steeds meer traditionele Italiaanse trucs in de strijd om tijd te winnen en het ritme van Twente te onderbreken. Zo waren er veel blessures, werd er traag gewisseld en nam de keeper alle tijd bij uittrappen. Toch kreeg de Italiaanse ploeg ook nog drie enorme kansen op de winst, maar Unnerstall en de paal brachten redding voor Twente.

In de 97e minuut was Joshua Brenet heel dicht bij een doelpunt. Zijn kopbal kond ternauwernood worden gekeerd door keeper Pietro Terracciano en dus bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel.

Grimmig duel

In de slotfase kwam Fiorentina met 10 man te staan nadat Igor met een rode kaart van het veld was gestuurd. Het was niet de eerste kaart van de wedstrijd, in totaal gaf scheidsrechter Radu Petrescu tien gele kaarten.

Af en toe was de sfeer op en buiten het veld grimmig. Het duel dreigde zelfs even gestaakt te worden toen er in de eerste helft vuurwerk vanuit het uitvak werd gegooid in een lager gelegen vak met FC Twente-supporters.