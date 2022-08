Tweede hittegolf in Oost-Nederland een feit, Arcen blijft koploper

Op meerdere plekken in Nederland is de tweede hittegolf van het jaar een feit. Rond het middaguur werd het in het Gelderse Deelen, het Brabantse Volkel en het Limburgse Arcen tropisch warm met ruim 30 graden.

Voor een hittegolf moet de temperatuur vijf dagen op rij 25 graden of hoger zijn en op drie van die dagen moet het kwik stijgen naar 30 graden of meer. Voor een landelijke hittegolf moet aan die criteria worden voldaan in De Bilt. Dat was het geval op 13 augustus. Nu is er niet in De Bilt, maar dus wel in sommige andere regio's sprake van een tweede, regionale hittegolf. Ook in Twente kwam het iets later vanmiddag tot een tweede hittegolf.

Anders dan op andere plaatsen in Gelderland was er in het buurtschap Hupsel in de Achterhoek, geen sprake van een tweede hittegolf want daar was de eerste nooit opgehouden. Die duurt daar inmiddels achttien dagen en op negen daarvan werd het tropisch warm. Het kan overigens nog langer. In 2018 beleefde hetzelfde Gelderse dorp de langste regionale hittegolf ooit gemeten: 29 dagen.

Arcen koploper

Met de regionale hittegolf van vandaag komt Arcen op 27 hittegolven deze eeuw. Daarmee blijft het meetpunt koploper in Nederland. In de kustprovincies komen hittegolven minder vaak voor. In Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld gebeurde dat sinds 2000 maar zeven keer.

De komende dagen dalen de maximumtemperaturen weer een beetje. Morgen wordt het 22 tot 26 graden en in de dagen daarna blijft het rond de 22 graden.

Hoewel er in De Bilt dus geen sprake is van een tweede hittegolf, werd er wel een ander weerrecord vastgesteld: het werd er 31,6 graden en daarmee is het officieel de warmste 25 augustus ooit gemeten. Het vorige record, uit 2019, was 31,3 graden.

Waarom is de temperatuur in De Bilt bepalend? We legden het eerder uit in deze video: