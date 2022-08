Dit jaar miljoen coronadoden, WHO maant regeringen tot actie

In 2022 zijn tot nu toe meer dan een miljoen coronadoden geregistreerd. Deze week is die grens gepasseerd, zegt directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij roept regeringen op om meer te doen aan de bestrijding van corona.

"We kunnen niet zeggen dat we met het coronavirus leren leven wanneer alleen dit jaar al een miljoen mensen zijn overleden", zegt Tedros. Volgens hem zijn er 2,5 jaar na het begin van de pandemie middelen genoeg om sterfgevallen te voorkomen.

In totaal staat het aantal wereldwijd geregistreerde coronadoden op 6,46 miljoen. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. De meeste doden werden geteld in de Verenigde Staten (ruim 1 miljoen), gevolgd door Brazilië (683.000) en India (527.000). In Nederland stierven volgens de WHO sinds 27 februari 2020 ruim 22.000 mensen aan de gevolgen van corona.

Tedros hoopt dat regeringen meer doen om ouderen, mensen in risicogroepen en zorgmedewerkers te vaccineren. Volgens de WHO heeft een derde van de wereldbevolking nog geen eerste inenting gehad. Wel noemt Tedros het een goed teken dat landen met een lage vaccinatiegraad, zoals in Afrika, hun achterstand steeds meer inlopen.