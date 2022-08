Verstappen zit in een zetel, maar wil ook alle resterende races winnen

"We willen meer zeges pakken, bij voorkeur alle negen. Dat is onze intentie. Achteroverleunen is er niet bij. Dat zou fout zijn, want dan ben je niet gedreven genoeg. Er kan nog zoveel fout gaan, maar er valt ook nog veel te winnen. Voldaan terugkijken doe ik wel een keer als ik gestopt ben met racen. Zo denkt het hele team."

Door diverse flaters en tegenslagen bij Ferrari is de spanning in het WK momenteel namelijk ver te zoeken. De voorsprong van wereldkampioen Max Verstappen op Ferrari-rivaal Charles Leclerc is astronomisch: tachtig punten.

Schijn bedriegt. Hoewel de Formule 1 komend weekeinde in Spa-Francorchamps aan de tweede helft van het seizoen begint, is de apotheose van de titelstrijd al aanstaande. Wellicht is het zelfs slechts een kwestie van weken.

"Ik heb een lekkere vakantie gehad en veel tijd met familie en vrienden doorgebracht, maar nu kriebelt het weer. Dit is mijn favoriete circuit. Altijd geweest, hoewel de resultaten hier vaak tegenvielen. De baan lag onze auto vaak niet zo goed, maar dit jaar hebben we een hoge topsnelheid. Dus het ziet er best goed uit, als er niks misgaat."

De Formule 1 hervat het seizoen in de Ardennen met de veertiende race van het seizoen. Voor Verstappen is de Belgische grand prix de eerste van twee thuisraces op rij, met na de race op Spa de Nederlandse grand prix.

"Niemand had verwacht dat het gat tussen Charles en mij zo groot zou zijn. Het geeft ook een vertekend beeld", relativeert Verstappen. "Het weerspiegelt niet de krachtsverhoudingen. Ferrari en Red Bull Racing zijn enorm aan elkaar gewaagd. Dat is het hele jaar al zo en ik verwacht dat het zo zal blijven. Ik heb geen enkele race echt gedomineerd."

Races waar er niks misgaat waren er voor Ferrari vooralsnog veel te weinig. Na Spa heeft het team van Leclerc dus nog slechts acht grand prixs om het tij te keren. De Monegask heeft de moed nog niet opgegeven, maar beseft dat hij voor een schier onmogelijke opgave staat. Hij straalt niet uit dat hij er nog echt in gelooft.

"De eerste seizoenshelft was loodzwaar, vooral door alle tegenslagen die ik te verduren kreeg. Ik was aan vakantie toe en heb met familie en vrienden bijgetankt. Dat was nodig en het is goed gelukt. Nu moeten we het elke race waarmaken. Om te beginnen hier in Spa. Een geweldig circuit en een bijzondere plek. Hier won ik mijn eerste F1-race."

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kan in dit kader een inspiratie voor Leclerc zijn. De Duitser won in 2013 alle grand prixs na de zomerstop. "Ik zal mijn best doen die reeks te evenaren, maar we blikken niet zo ver vooruit", zegt Leclerc. "Vanaf nu bekijken we het per race."