Wiegman door UEFA uitgeroepen tot coach van het jaar

Sarina Wiegman is door de UEFA gekroond tot coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. De Haagse veroverde deze zomer als bondscoach met Engeland de Europese titel.

In de eindstrijd waren de Engelse vrouwen na verlenging met 2-1 te sterk voor Duitsland. Voor Wiegman was het de tweede EK-eindzege op rij, na in 2017 hetzelfde kunstje te hebben geflikt met Nederland.

In de UEFA-verkiezing liet ze haar Duitse collega Martina Voss-Tecklenburg en Sonia Bompastor achter zich. Bompastor won afgelopen seizoen met Olympique Lyonnais de Champions League.

Ancelotti ook in de prijzen

Bij de mannen ging de prestigieuze titel naar Carlo Ancelotti, die afgelopen seizoen met Real Madrid de Champions League veroverde. Ancelotti troefde in de verkiezing collega's Pep Guardiola en Jürgen Klopp af.

Karim Benzema (Real Madrid) werd Europees speler van het jaar. Bij de vrouwen ging die eer naar Alexia Putellas (FC Barcelona).

Eerbetoon aan Sacchi

Oud-trainer Arrigo Sacchi kreeg de President's Award uitgereikt, als waardering voor zijn bijdrage aan het voetbal door de jaren heen.

De inmiddels 76-jarige Sacchi maakte vooral naam bij AC Milan, waar hij met onder anderen Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard in 1989 en 1990 de Europa Cup I veroverde.