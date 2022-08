Aanmeldproces in Ter Apel duurt maanden in plaats van enkele dagen

Stap 1: Voorregistratie bij de IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst maakt een foto, neemt een vingerscan (om na te gaan of iemand in Nederland al een procedure heeft lopen of heeft gehad) en noteert de volgende gegevens: naam, nationaliteit, geboortedatum, land van herkomst, meereizende gezinsleden en taal. Asielzoekers krijgen een 'loopbrief' mee.

Met deze brief kunnen ze naar de volgende halte: het loket van de Vreemdelingenpolitie, dat ook op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is gevestigd. Daarnaast krijgt de asielzoeker een folder mee met uitleg over de procedures en de rol van de Vreemdelingenpolitie en het COA. In principe volgt binnen 24 uur na aankomst in Ter Apel stap 2, in de praktijk kunnen daar nu vijftien dagen tussen zitten, zegt de politie.

Stap 2: Registratie en identificatie bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM)

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) neemt de vingerafdrukken van een asielzoeker en controleert identiteitsdocumenten. In deze stap wordt de asielaanvraag ondertekend en krijgt iemand een V-nummer, vergelijkbaar met een burgerservicenummer. Registratie en identificatie van een deel van de asielzoekers gebeurt overigens in het Noord-Brabantse Budel.

Probleem is dat er op dit moment zo'n 2000 ongeregistreerde asielzoekers in crisisnoodopvanglocaties verblijven. Door het tekort aan opvangplekken in Ter Apel en in de asielzoekerscentra in de rest van Nederland stokt de doorstroom in de hele asielketen. Daardoor verblijven asielzoekers dagen en soms weken in deze tijdelijke noodopvanglocaties elders in Nederland voordat ze zijn geregistreerd.

Als ze terugkomen in Ter Apel, kunnen ze weer achter in de rij aansluiten voor het loket van de Vreemdelingenpolitie. Op die manier duurde het soms al wel tot drie weken voordat een asielzoeker de tweede stap heeft afgerond. Inclusief stap 3 en 4 kan de hele procedure volgens de IND nu drie maanden in beslag nemen.

Die oplopende wachttijd heeft er ook mee te maken dat er na de vorige asielcrisis in 2015 is bezuinigd op personeel bij zowel de IND, het COA als de Vreemdelingenpolitie. De Vreemdelingenpolitie zegt tachtig mensen per dag te kunnen registreren, in lijn met de afspraken die daarover met Justitie zijn gemaakt. Volgens het COA zouden er 120 tot 140 aanvragen per dag moeten worden ondertekend om de reële instroom van nieuwe asielzoekers bij te benen. Zelf zegt de Vreemdelingenpolitie dat er geen sprake is van onderbezetting, maar varieert het aantal mensen dat zich bij de AVIM meldt zo erg dat de organisatie soms wordt overvallen door de grote vraag.