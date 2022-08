Champions League: Ajax treft Liverpool, Napoli en Rangers FC

De laatste keer dat een Nederlandse club deel uitmaakte van pot 1 was in 2015. Toen betrof het PSV, dat gisteravond tegen Rangers FC naast een ticket greep .

Ajax treft in het nieuwe Champions League-seizoen in groep A Liverpool, Napoli en Rangers FC. Dat heeft de loting in het Turkse Istanbul, waar op 10 juni de finale wordt gespeeld, uitgewezen.

In 2020 speelden Ajax en Liverpool ook al tegen elkaar in de groepsfase. Toen wonnen de Engelsen twee keer met 1-0.

Napoli was alleen in het seizoen 1969/1970 tegenstander in Europees verband. In de toenmalige Jaarbeursstedenbeker zegevierden de Italianen thuis met 1-0, maar Ajax haalde thuis na verlenging uit met 4-0.

Ajax trof de Schotten, toen Glasgow Rangers, in het seizoen 1996/1997 voor het laatst in de Champions League. De Amsterdammers waren twee keer te sterk (1-0 en 4-1).

De eerste speelronde van de Champions League staat geprogrammeerd voor 6 en 7 september. De groepsfase eindigt in verband met het WK voetbal in Qatar al op 2 november.