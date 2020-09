Microsoft: 'Russische hackers roeren zich in campagnes Trump en Biden'

Hackers met verbindingslijntjes naar Rusland, China en Iran zijn bezig om mensen en groepen te bespioneren die te maken hebben met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft Microsoft ontdekt.

Volgens de techgigant is onder meer dezelfde Russische groep hackers bezig die ook de Democratische campagne van Hillary Clinton in 2016 heeft gehackt. Zowel de campagne van president Trump als die van uitdager Joe Biden zijn doelwit van de hackpogingen.

Strontium

In totaal zou de Strontium groep meer dan tweehonderd organisaties op de korrel hebben, met zowel connecties met de Democraten als de Republikeinen. "Strontium is net als in 2016 bezig met het verzamelen van login-gegevens van mensen en het compromitteren van hun accounts", zegt topman Tom Burt van Microsoft.

Verder zouden Chinese hackers hun pijlen hebben gericht op mensen verbonden met Joe Bidens campagne, terwijl Iraanse hackers het hadden gemunt op mensen uit het Trump-kamp. De meeste aanvallen zouden zijn mislukt.

Microsoft benadrukt nog eens dat mensen en organisaties die betrokken zijn bij de presidentsverkiezingen hun gegevens moeten bewaken.