Kerncentrale Zaporizja enige tijd van het stroomnet vanwege brand in de buurt

De reactoren van de Zaporizja-kerncentrale in Oekraïne waren vandaag enige tijd van het stroomnet gekoppeld. Volgens Energoatom, het Oekraïense staatsbedrijf voor kernenergie, had dat te maken met een brand in de buurt.

Het vuur brak uit bij een kolencentrale niet ver van de kerncentrale, die in door Rusland bezet gebied ligt. Daarbij raakten hoogspanningslijnen beschadigd die de kerncentrale met het stroomnet verbinden. De twee werkende reactoren van de centrale werden daarop losgekoppeld, maakte Energoatom eerder vandaag bekend.

Vanavond meldde het Internationale Atoomagentschap IAEA dat de stroomvoorziening vanuit de centrale weer op gang is gebracht. Volgens de IAEA viel de stroomvoorziening vandaag zeker twee keer uit.

De kerncentrale in Zaporizja is de grootste van Europa. Er waren vandaag al meldingen dat in grote delen van het door Rusland bezette zuiden van het land de stroom was uitgevallen. In de stad Cherson zou door de stroomstoring ook de drinkwatervoorziening zijn stilgevallen.

Gevaar van kernramp

De centrale wordt bemand door Oekraïens personeel, maar is sinds maart in handen van Rusland. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan het complex te beschieten. De aanvallen voeden de angst voor een nucleair ongeluk. Internationale organisaties dringen erop aan het complex vrij te maken van militairen om het gevaar op een kernramp te verkleinen.

Vooral Frankrijk heeft zich er de afgelopen tijd voor ingezet dat het IAEA, de atoomwaakhond van de Verenigde Naties, bij het complex gaat kijken. IAEA-topman Rafael Grossi zei vandaag dat zijn organisatie "heel, heel dicht bij" toegang tot de kerncentrale is.

President Poetin zei vorige week al in te stemmen met een inspectie door een team van het IAEA. Er was tot nog toe nog wel onenigheid over de route die de IAEA-delegatie naar de kerncentrale moet nemen. Rusland eiste aanvankelijk dat het team over Russisch grondgebied naar Zaporizja reist, terwijl Macron pleit voor een reisroute door Oekraïne. Inmiddels zou Poetin bereid zijn zijn bezwaren tegen een route door Oekraïne te heroverwegen.

De Russische Doema vaardigde vandaag een verklaring uit die de Russische bereidheid om de IAEA toe te laten bevestigt. Volgens de verklaring kunnen specialisten van de VN-organisatie dan ter plaatse vaststellen "dat er risico's zijn door constante Oekraïense aanvallen op de kerncentrale". Oekraïne zegt dat Rusland de centrale gebruikt als schild van waaruit het omliggende plaatsen aanvalt.