Appartementen Zutphen moeten worden gesloopt na explosie

Het appartementencomplex in Zutphen waar gisteren een explosie was, wordt gesloopt. Dat laat woningcorporatie Mooiland - die eigenaar is van het pand - weten. Bij de explosie raakten drie mensen gewond.

Bewoners van het gebouw werden aan het eind van de middag opgeschrikt door een knal. Het zou gaan om een gasexplosie. Waardoor die is veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Dat kan wel even duren, want er kunnen moeilijk mensen bij het pand komen doordat het flink is beschadigd. De gevel van het gebouw werd bij de explosie volledig weggeslagen en overal in de muur zitten scheuren.

In het complex zitten tien woningen, waar in totaal twaalf mensen in woonden. "Het was een ingrijpende bijeenkomst zojuist met de bewoners van het pand. Het is vreselijk wat ze gisteren mee hebben moeten maken. Dan moest ik ze zojuist ook nog vertellen dat het pand zo snel mogelijk gesloopt gaat worden en ze dus nooit meer terug kunnen naar hun huis", zegt Carly Jansen, bestuurder van de woningcorporatie tegen Omroep Gelderland.