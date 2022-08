BOOS: Talpa wist al eerder van meer gevallen grensoverschrijdend gedrag Voice

Binnen Talpa wist men in 2019 al over meer dan één melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland. Dat zeggen anonieme bronnen tegen het online programma BOOS. Talpa-baas John de Mol zei in januari dat hij slechts van één melding wist.

In het YouTube-programma van presentator Tim Hofman is een audiotape te horen van een contactpersoon die verantwoordelijk was voor de afhandeling van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Die zegt van vier gevallen melding te hebben gemaakt bij eindredacteur van The Voice Linde de Jong en Rick Brug, die destijds zakelijk directeur van Talpa was. De Jong en Brug zouden met die informatie naar John de Mol zijn gestapt.

De Mol erkende in januari dat hij op de hoogte was van één melding over Rietbergen, waarna hij hem daarop zou hebben aangesproken. Binnen Talpa wist men volgens BOOS dus in 2019 al over zeker vier meldingen. Onduidelijk is of De Jong en Brug hun baas niet volledig hebben geïnformeerd, of dat De Mol in januari niet de waarheid heeft verteld.

John de Mol niet in uitzending

John de Mol gaf gisteren al aan dat hij niet wilde meewerken aan de nieuwe uitzending. Daar had Tim Hofman wel om gevraagd. De Mol had als voorwaarde gesteld dat hij inzage kreeg in al het materiaal waarin duidelijk zou worden dat hij van meer meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen wist.

Volgens De Mol kwam daar "geen enkele concrete onderbouwing" naar voren voor de beschuldiging. "Wij waren verbijsterd door deze valse beschuldiging, aangezien de werkelijkheid is dat er op dat moment niet meer dan één concrete melding bij John de Mol bekend was", staat in de verklaring.

De Jong en Brug wilden geen inhoudelijke reactie geven aan BOOS. Ze verwijzen naar het onderzoek van een advocatenkantoor dat nog loopt.

Strafrechtelijk onderzoek loopt nog

De eerste aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland deed begin dit jaar veel stof opwaaien. Meerdere vrouwen kwamen daarin aan het woord die vertelden over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma.

Negentien vrouwen deden tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en twee vrouwen deden aangifte tegen coach Ali B. Ook waren er meldingen over coach Marco Borsato. Die zou onder meer minderjarige meisjes hebben betast.

Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de misstanden bij The Voice.