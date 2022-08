Voor WK gepasseerde Ewan pakt ritzege in Ronde van Duitsland

Op de Dreissigacker, een heuvel met stroken tot 10 procent voor bonificatieseconden, moest Fabio Jakobsen lossen, waardoor hij zich niet kon mengen in de latere sprint.

Alle vier waren geen gevaar voor de klassementsmannen en dus mochten ze hun gang gaan in de etappe van 171,7 kilometer over geaccidenteerd terrein.

Vier coureurs vlogen er bij de start in Weimar meteen in: Roman Duckert (Dauner-Akkon), Jakob Gessner en Joshua Huppertz (beiden Lotto-Kern Haus) en Michiel Stockman (Saris Rouvy Sauerland).

De eerste etappe in de Ronde van Duitsland is op een massasprint uitgedraaid. In de straten van Meiningen bleek Caleb Ewan de sterkste, voor de Italiaan Jonathan Milan en de Duitser Max Kanter.

Die erste Etappe der Deutschland Tour 2022 konnte Caleb EWAN im Zielsprint für sich entscheiden! Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in Meiningen! 🏆 🏅Caleb EWAN (Lotto Soudal) 🇦🇺 🥈 Jonathan MILAN (Bahrain Victorious) 🇮🇹 🥉Max KANTER (Movistar Team) 🇩🇪 pic.twitter.com/h1EDQpfi48

De vlucht van het kwartet kwam op 15 kilometer van de streep in Meiningen ten einde, onder impuls van Ineos en Bora. Greg Van Avermaet sprong op 4 kilometer nog weg met ploeggenoot Michael Schär, maar zij werden snel teruggepakt.

Ewan had zich goed gepositioneerd in de sprint, achter Alexander Kristoff, die te vroeg op kop kwam en daarna een makkelijke prooi was. De Noor werd zesde. Milan, Kanter, Felix Gro en Florian Sénéchal hadden ook het nakijken.

De Ronde van Duitsland startte woensdag met een proloog, die door Filippo Ganna werd gewonnen. Bauke Mollema eindigde als tweede. Morgen, zaterdag en zondag wordt er ook nog gekoerst. Ganna blijft leider.

Niet geselecteerd

Etappewinnaar Ewan kreeg deze week een klap te verwerken, nadat hij door de Australische bondscoach Rory Sutherland niet werd opgenomen in de selectie voor het WK in eigen land, volgende maand in Wollongong.

Sutherland vond dat Ewan dit seizoen onvoldoende te weinig heeft laten zien. De renner van Lotto-Soudal boekte tot vandaag slechts vijf zeges. Die teller staat nu op zes.