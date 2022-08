Vine wint etappe, Evenepoel pakt rode trui in Vuelta

De Australiër Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) heeft in de stromende regen de zesde etappe van de Vuelta gewonnen. Vine vertrok op de slotklim uit het peloton, haalde vluchter Mark Padoen bij en kwam solo over de finish. Achter Vine kwamen klassementsmannen Remco Evenepoel en Enric Mas als tweede en derde over de streep. Op de Pico Jano kwam de 19-jarige Juan Ayuso van UAE Emirates als vierde over de streep. Primoz Roglic, Simon Yates en Jai Hindley kwamen op 1 minuut en 20 seconden achterstand binnen van Mas en Evenepoel. In die groep zaten ook de Nederlanders Thymen Arensman en Wilco Kelderman. Richard Carapaz kwam nog later over de finish, op meer dan twee minuten. Rodetruidrager Rudy Molard kwam een halve minuut tekort om zijn woensdag veroverde rode trui te behouden. Hij staat nu tweede in het klassement voor Enric Mas en Primoz Roglic.

Een dolblije Jay Vine na de finish. - NOS

De strijd barstte los na een grote valpartij in het peloton op zo'n 45 kilometer voor de meet. Carl Fredrik Hagen was het grootste slachtoffer van deze valpartij en bleef kermend op het asfalt liggen. Toen iedereen weer op de fiets zat, zette wereldkampioen Julian Alaphilippe zich op kop in dienst van Remco Evenepoel en ging het tempo op de beklimming van de Collada de Brenes flink omhoog. Rodetruidrager Rudy Molard kon in eerste instantie nog aanklampen op deze beklimming van de eerste categorie, maar vlak voor de top moest de Fransman toch lossen bij de favorieten. De kopgroep, die al vroeg in de koers was ontstaan, was op dat moment al helemaal uit elkaar gevallen. Oekraïner Mark Padoen reed solo op kop, gevolgd door de Spanjaard Rubén Fernández en de Italiaan Fausto Masnada. Gladde afdaling Padoen (EF) vond de afdaling op weg naar de slotklim duidelijk spannend en zag Italiaan en de Spanjaard snel dichterbij komen. Toch slaagde hij er in om solo de voet van de laatste beklimming te bereiken. Deze 12,6 kilometer lange Pico Jano maakte voor het eerst onderdeel uit van een grote ronde. Padoen begon aan de beklimming, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent, met een minuut voorsprong.

Het was een regenachtige etappe. - AFP