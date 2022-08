Regionale treinstaking van morgen krijgt grote gevolgen, waarschuwt NS

De regionale treinstaking van morgen in Zuid-Holland heeft volgens de NS grote gevolgen voor reizigers, ook in andere delen van het land. Het bedrijf adviseert mensen die in, van of naar Zuid-Holland willen reizen om alternatief vervoer te kiezen of om de reis uit te stellen.

Omdat treinverbindingen in Zuid-Holland belangrijk zijn voor andere verbindingen in het land, is de hele dag het treinverkeer ontregeld. "Dit betekent dat reizigers rekening moeten houden met langere reistijden en vaker overstappen", schrijft de NS op de site.

Vanavond wordt de reisplanner bijgewerkt in verband met de staking. Reizigers krijgen het advies om daarop te kijken voordat ze op pad gaan.

Vanaf de stations Gouda, Alphen aan den Rijn, Lage Zwaluwe, Hoofddorp en Haarlem vertrekken morgen de treinen naar de rest van Nederland. Een dag lang zijn het ook de eindstations voor reizigers die de trein in de richting van Zuid-Holland pakken.

De Europese treinen zoals de Thalys en Eurostar ondervinden geen hinder van de staking, verwacht het vervoersbedrijf. Alleen de IC Brussel rijdt minder vaak maar stopt wel op Rotterdam Centraal, zoals gebruikelijk.

Meer stakingen

Treinen die niet van de NS zijn, rijden morgen wel gewoon. Het gaat bijvoorbeeld om de R-net-verbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen en tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. In het weekend hoopt de NS weer volgens de normale dienstregeling te rijden.

De staking morgen is onderdeel van een reeks estafettestakingen. Het NS-personeel staakt een hele dag, steeds in een ander deel van het land. De volgende staking is op 29 augustus, in het noordwesten. Daarna volgt het midden van Nederland op de 30e. Die dag erna wordt er voorlopig voor het laatst gestaakt, in het oosten en zuiden van het land.

De NS-werknemers leggen hun werk neer omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. Half augustus wees de NS een ultimatum van de bonden af. Die willen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een structurele maandelijkse loonsverhoging van 100 euro bruto