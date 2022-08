Achterban D66 roept Kaag op: 'Houd rug recht'

Een groep van 264 bezorgde D66'ers roept partijleider Sigrid Kaag op de rug recht te houden in de coalitie en in "geen geval het regeerakkoord open te breken". Dat doen ze in een open brief die zojuist naar Kaag is verstuurd.

Ondertekenaars van de brief zijn onder anderen fractievoorzitters in Eindhoven, Leeuwarden, Tilburg, Den Haag, Breda en Arnhem, wethouders uit Wageningen, Brummen, Rheden, en raads- en statenleden door het hele land. Ze zeggen zich zorgen te maken over de eenheid in de regering en de in het regeerakkoord gemaakte afspraken.

Die afspraken staan volgens hen onder druk nu de achterbannen van partijen zich roeren op thema's als klimaat en asielbeleid. De VVD-achterban hekelde het asielbeleid deze week in scherpe woorden, de CDA-achterban blijkt kritisch op het stikstofbeleid van het kabinet.

De zorg bij D66'ers was er al toen leden van VVD en CDA eerder deze zomer op congressen met voorstellen kwamen om het stikstofbeleid anders aan te pakken, maar de uitspraken van CDA-leider Hoekstra dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig is, en de ruzies erna hebben de zorgen verder vergroot.

Zorgen over 'verharding asieldebat'

"Wij begrijpen dat het CDA in een lastig parket zit maar ze schuiven het stikstofdossier al veertig jaar vooruit", zegt de Emmense fractievoorzitter Koops, een van de initiatiefnemers van de brief. De D66-leden roepen Kaag en de partij op die doelen niet los te laten, met een verwijzing naar de "jarenlange afbraak van natuur en milieu".

Zorgen zijn er ook om de "verharding van het asieldebat". De situatie in Ter Apel is vreselijk, zegt Koops en moet zo snel mogelijk worden opgelost. Maar "geen enkele asielzoeker in Ter Apel wordt vanavond geholpen als D66 nu uit het kabinet stapt". Het gezamenlijk oplossen moet voorop blijven staan.

Wat dat betreft zien de briefschrijvers Nederland op een keerpunt staan. "De democratie staat onder druk, samenwerking wordt ingeruild voor het recht van de sterkste en de luidste. De rechtsstaat wordt hard aangevallen."

'Deel coalitie neigt toe te geven aan druk'

Volgens de D66'ers neigt een deel van de coalitie "toe te geven aan de druk". Daarom willen ze met de brief nadrukkelijk steun uitspreken voor alle bewindspersonen, D66'ers en coalitiepartners die bereid zijn "in moeilijke tijden verantwoordelijkheid te nemen in plaats van de weg van de minste weerstand te kiezen". Koops noemt hierbij ook nadrukkelijk de VVD-bewindslieden Van der Wal en Van der Burg die in zijn ogen hun rug recht houden.

De brief is volgens de schrijvers niet voortgekomen uit twijfels over de standvastigheid van Kaag en de andere bewindslieden maar vooral bedoeld als steun in de rug. Fractievoorzitter Paternotte laat weten de brief ook zo op te vatten.

Na de uitspraken van Hoekstra vorige week ontstond ruzie in het kabinet en waren premier Rutte en vice-premier Kaag onaangenaam verrast. In het debat van afgelopen dinsdag werd de stikstofruzie enigszins bevroren en verwees het kabinet naar de verdere gesprekken onder leiding van Johan Remkes.

Hoewel premier Rutte bleef zeggen dat de afspraken van stikstof "feitelijk staan" is nog onduidelijk wat het kabinet gaat doen.

Het is eerst dus wachten op het rapport dat Remkes maakt na afronding van zijn overleg met betrokkenen in de stikstofproblematiek. Dat rapport wordt over een paar weken verwacht.