Absentie supersterren breekt PSG op tijdens verloren duel met Lens

In afwezigheid van een groot aantal dragende spelers heeft Paris Saint-Germain het eerste competitieduel van het nieuwe seizoen verloren. De Franse kampioen ging op bezoek bij RC Lens met 1-0 onderuit.

Doelman Marcin Bulka stond met een pijnlijke blunder aan de basis van de Parijse nederlaag. Een foute pass van de 20-jarige Pool belandde een kwartier na rust in de voeten van Ignatius Ganago. De aanvaller van Lens tekende zonder aarzelen voor het enige doelpunt van de avond.

Simons op de bank

PSG-trainer Thomas Tuchel zat in aanloop naar het treffen met Lens al met de handen in het haar. Hij kon niet beschikken over Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Mauro Icardi, Ángel Di María, Leandro Paredes en Marquinhos.

De zeven spelers waren positief getest op het coronavirus, dat ze vrijwel allemaal op hadden gelopen tijdens een - deels - gezamenlijke vakantie op Ibiza.